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Samsun'da 860 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 860 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun\'da 860 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda, İlkadım ilçesinde yapılan takip ve çalışmalarda koliler içindeki şişelerde 860 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak yasal işlem başlatıldı.

01.02.2024 19:26
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Samsun'da 860 litre etil alkol ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonunda 860 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışmalarda koliler içindeki şişelerde 860 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 860 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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