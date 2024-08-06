Samsun'da 981 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da 981 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun\'da 981 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da 2024 Temmuz ayında meydana gelen 981 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 699 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar acılara sebep oldu.

06.08.2024 13:02
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Samsun'da 2024 Temmuz ayında polis bölgesinde meydana gelen 981 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 699 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2024 yılının Temmuz ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Temmuz ayında Samsun'da 479'u ölümlü-yaralamalı ve 502'si maddi hasarlı toplamda 981 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 699 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 262 kişi öldü

Türkiye genelinde ayında 56 bin 122 kaza meydana geldi. Bu kazaların 224'ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 262 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 30 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise bin 28'ini bisiklet 6'sını at arabası, 3 bin 573'ünü motorlu bisiklet, 9 bin 272'sini motosiklet, 18 bin 8 bin 949'ünü otomobil, 854'ünü minibüs, 5 bin 233'ünü kamyonet, 678'ini kamyon, 745'ini çekici, 620'sini otobüs, 365'ini traktör, 10'nunu arazi taşıtı, 95'ini özel amaçlı, 51'ini iş makinesi, 31'ini ambulans, 12'sini tanker, 6'sını tren, 7'sini tramvay ve 751'ini diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 981 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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