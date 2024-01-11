19:16 •
Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi•
18:50 • •
Samsun'un Bafra ilçesinde abisinin tüfeği ile oynarken kendini vuran çocuk yaralandı.
Olay, Sarıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ç.S., evlerinin önünde abisine ait ruhsatlı tüfekle oynarken tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar çocuğun sol ayağına isabet etti. Yaralanan çocuk Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da abisinin tüfeğiyle oynarken kendini vuran çocuk yaralandı - Son Dakika