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Samsun'da abisinin tüfeğiyle oynarken kendini vuran çocuk yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da abisinin tüfeğiyle oynarken kendini vuran çocuk yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk, abisinin tüfeğiyle oynarken tüfek ateş alarak kendini vurdu. Çocuğun sol ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandığı belirtildi. Yaralanan çocuk önce Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Samsun\'da abisinin tüfeğiyle oynarken kendini vuran çocuk yaralandı
11.01.2024 - 19:43,  Güncelleme: 19:45
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Samsun'un Bafra ilçesinde abisinin tüfeği ile oynarken kendini vuran çocuk yaralandı.

Olay, Sarıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ç.S., evlerinin önünde abisine ait ruhsatlı tüfekle oynarken tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar çocuğun sol ayağına isabet etti. Yaralanan çocuk Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da abisinin tüfeğiyle oynarken kendini vuran çocuk yaralandı - Son Dakika


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