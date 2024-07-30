Samsun'da Ağaçtan Düşen Vatandaş Ağır Yaralandı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ağaçtan düşen vatandaş boynunun kırılması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde Şükrü A.(60) adlı vatandaş çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek yere düştü. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağaçtan düşen Şükrü A.'ya ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırdı.

Boynunda kırık tespit edilen Şükrü A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SAMSUN