Samsun’da yangın: 53 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Samsun’da yangın: 53 büyükbaş hayvan telef oldu

Samsun’da yangın: 53 büyükbaş hayvan telef oldu
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Atakum ilçesinde bir tesiste lambadan çıkan kıvılcımla başlayan yangın, bitişikteki ahıra sıçradı. 53 büyükbaş hayvan alev ve dumandan etkilenerek telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, inceleme başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında 53 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde bulunan Atakum Belediyesi İlhan Kılıç Taflan Kilitli Taş Parke Tesisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesiste bulunan lambadan çıkan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, tesisin bitişiğindeki büyükbaş hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı. Yangında ahırda bulunan 53 büyükbaş hayvan, alev ve yoğun dumandan etkilenerek telef oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Yangın rüzgarın etkisiyle ahıra sıçramış"

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, yangının tesiste bulunan lambadan kaynaklandığını belirterek, "Tesislerimizde lambadan kaynaklanan bir yangın meydana gelmiş. Kamera kayıtlarında da belli. Yan tarafta bir ahır var. Ahırın içerisinde büyükbaş hayvanlar bağlıymış. Rüzgarın etkisiyle yangın oraya sıçramış. Ahır, tesisin sıfırında bulunuyor. Hayvanlar ahırda bağlıymış. Hayvanların bekçisi de yangını görmemiş. Bizim tesiste çok fazla zarar yok. Yem kırma makinesinin elektronik aksamları ve paletler yanmış" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, İnceleme, 3. Sayfa, İtfaiye, Atakum, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun’da yangın: 53 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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