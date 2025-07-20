Samsun\'da Aile İçi Bıçaklama Olayı

Samsun'da genç bir kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki P.F. isimli genç kadın, ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı ağabeyinin eşi 30 yaşındaki yengesi B.F.'yi göğüs, kol ve sırt bölgesinden bıçakla yaraladı. B.F., ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan P.F., yengesinin kendisine saldırdığını ve kendisini korumak isterken bıçaklama olayının meydana geldiğini söyledi. Polis sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen P.F., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN