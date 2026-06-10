Samsun'da Alkollü Sürücü Genç Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
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Samsun'da Alkollü Sürücü Genç Yaşam Mücadelesi Veriyor

Samsun\'da Alkollü Sürücü Genç Yaşam Mücadelesi Veriyor
10.06.2026 10:28
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Bafra'da otomobilin çarptığı 21 yaşındaki genç ağır yaralandı, sürücü alkollü çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı 21 yaşındaki genç ağır yaralandı. Kaza sonrası yakalanan sürücünün yapılan kontrolde 0,79 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Tofaş Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop yönüne seyreden Orhan B. yönetimindeki 35 UGA 069 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Mahmut Ziver Sönmez'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sönmez için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sağ ayağı kopan genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Sönmez, ileri tedavi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü 0,79 promil alkollü çıktı

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün kullandığı otomobil, polis ekiplerince Kızılırmak Anadolu Lisesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrolde 0,79 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Alkollü Sürücü Genç Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika

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