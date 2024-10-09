Samsun'da annesini tehdit ettiği iddia edilen şahıs, savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesini tehdit ettiği iddia edilen A.E.B., savcının talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Annesini Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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