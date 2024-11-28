Samsun\'da Apartman Yangını: 4 Çocukla Birlikte 7 Kişi Dumandan Etkilendi

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Samsun'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 4'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi. Evde mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4. katındaki Yalçın K.'ye ait evde yangın çıktı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Yangın yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında ev sahibi Yalçın K. (50) ve kızı Buse K. (16) ile üst katta oturan Emre A., eşi Yasemin A. ile çocukları Ebrar (3), Eymen (8) ve Ecrin A. (2) dumandan etkilendi. Çocuklar itfaiye ekiplerinin kucaklarında ambulansa taşındı. 4'ü çocuk 7 kişi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Çocuk Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN