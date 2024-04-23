Samsun'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Samsun\'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan bir operasyonda, takibe alınan bir araçta yapılan aramada, aracın tavan ile ön cam arasına zulalanmış paket içinde ve araçta bulunan çantada 99,03 gram metamfetamin, 23,09 gram skunk, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet grinder (esrar öğütücüsü) ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

23.04.2024 18:50
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Samsun'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir araçta yaptıkları aramada, aracın tavan ile ön cam arasına zulalanmış paket içinde ve araçta bulunan çantada 99,03 gram metamfetamin, 23,09 gram skunk, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet grinder (esrar öğütücüsü) ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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