Samsun\'da araçtan atılan poşette 390 adet sentetik ecza ele geçirildi

Enerji Bakanı Bayraktar facia öncesi işçilerin madende çatlak tespit ettiği iddialarını doğruladı

Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Olay günü işçilerin bir çatlak tespit ettiği bunun üzerine tahliye olduğu iddiası doğru mu?" sorusuna "Bu yönde bize de iletilen bir bilgi var bunun üzerine işçilerin tahliye edildiği doğru. 9 arkadaşımızın kontrol amaçlı döndüğü ve bu hadiseye yakalandığı doğru" yanıtını verdi.