Samsun'da 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Canik ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan, B.T.(30) Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen B.T. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Aranan B.T. Yakalandı - Son Dakika
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