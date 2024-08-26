Samsun\'da arazi kavgası: 3 kuzen yaralandı

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Samsun'da 3 kuzenin sopalı ve grebili arazi kavgasında 3'ü de yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cami Gürgenpınarı-Kayagüneyi yolu üzerinde dün saat 19.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (52) ile amcasının çocukları olan kuzenleri H.K. (50) ve F.K. (31) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Kavgada H.K. ve F.K. girebiyle, D.K. ise sopa ile darp sonucu yaralandı. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN