Samsun'da arazi kavgası: 3 kuzen yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da arazi kavgası: 3 kuzen yaralandı

Samsun\'da arazi kavgası: 3 kuzen yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 3 kuzen yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

26.08.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 3 kuzenin sopalı ve grebili arazi kavgasında 3'ü de yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cami Gürgenpınarı-Kayagüneyi yolu üzerinde dün saat 19.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (52) ile amcasının çocukları olan kuzenleri H.K. (50) ve F.K. (31) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Kavgada H.K. ve F.K. girebiyle, D.K. ise sopa ile darp sonucu yaralandı. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3-sayfa, Atakum, samsun, Kavga, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da arazi kavgası: 3 kuzen yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:24 Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
10:07 İzlanda’da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
09:54 Teoman’dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor
09:42 Alex ilk galibiyetini aldı Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş
09:00 ’’Nilüfer oğlumu kaçırdı’’ diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı
08:18 Gökhan Akkan’ı Mourinho’ya sordular verdiği yanıt bomba Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 19:20:36. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da arazi kavgası: 3 kuzen yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement