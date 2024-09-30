Samsun\'da Atık Su Kuyusuna Düşen İşçi Kurtarıldı

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Samsun'da atık su arıtma pompa kuyusuna düşen işçi, mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan SASKİ'ye ait atık su tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuayip A. adlı işçi atık su pompası kuyusuna düştü. Yaklaşık 8 metre derinlikteki kuyuya düşen şahıs, mesai arkadaşları tarafından kuyudan çıkartıldı. Şuayip A., olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN