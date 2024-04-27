Samsun\'da AVM\'de Kadınlar Arasında Kavga

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Samsun'da, Bulvar Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 2 kadın arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Bulvar AVM'de meydana geldi. AVM'de bulunan bir 'fast food' işletmesinde yemek yiyen 2 kadın arasında ilk olarak tartışma çıktı. Akabinde birbirlerine saldıran kadınları çevredeki vatandaşlar ayırdı. O anları vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Kadınların neden kavga ettikleri öğrenilemedi. - SAMSUN