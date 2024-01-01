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Samsun'da AVM'lerdeki Vatandaşlar Siber Suçlara Karşı Uyarıldı - Son Dakika
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Samsun'da AVM'lerdeki Vatandaşlar Siber Suçlara Karşı Uyarıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY Programı kapsamında yılbaşı etkinlikleri sırasında 4 AVM'de toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık ve yasa dışı bahis konularında afişler asarak vatandaşları uyardı. Ayrıca bin 30 vatandaşa da konuyla ilgili broşürler dağıtıldı.

Samsun\'da AVM\'lerdeki Vatandaşlar Siber Suçlara Karşı Uyarıldı
01.01.2024 - 13:21,
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SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri AVM'lerdeki vatandaşları siber suçlara karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince SİBERAY Programı kapsamında yılbaşı etkinlikleri kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu 4 AVM'de toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amacıyla siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, yasa dışı bahis konulu afişler uygun yerlere asıldı.

Ekipler ayrıca bin 30 vatandaşa birebir ulaşılarak konu ile hazırlanan broşürler de takdim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da AVM'lerdeki Vatandaşlar Siber Suçlara Karşı Uyarıldı - Son Dakika
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