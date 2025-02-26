Samsun\'da Azerbaycanlı Şahıs Ölü Bulundu

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Azerbaycan uyruklu şahıs otelde ölü bulundu

SAMSUN - Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Ruslan Hüseynov Huseynoyotelde kaldığı oda içerisinde yüz üstü yatar halde hareketsiz olarak bulundu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ruslan Hüseynov Huseynoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 3 gün önce otele yerleştiği öğrenilen yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.