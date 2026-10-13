Samsun\'da babasına saldırıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheliye adli kontrol verildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde babasına saldırıp tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre T.D. (30), babası İ.D.'ye (64) saldırıp, ardından tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan T.D., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.