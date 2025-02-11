Samsun'da Bacadan Yükselen Duman Panik Yarattı - Son Dakika
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Samsun'da Bacadan Yükselen Duman Panik Yarattı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 katlı bir apartmandan çıkan yoğun dumanlar, mahalle sakinlerinde panik yarattı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, dumanın kısa süreli olduğunu ve yangın emaresi olmadığını belirledi.

11.02.2025 17:42
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Bacadan çıkan duman panik oluşturdu

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bacasından çıkan dumanlar panik oluşturdu. Olay yerine sevk edilen çok sayıdaki itfaiye ve polis ekipleri dumanlar etkisini kaybedince normale döndü

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Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Şevketiye Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Baca kısmından yoğun şekilde çıkan dumandan endişelenen mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yakındaki okulun çıkış saati olması nedeniyle cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de vinç ile dumanların yükseldiği çatıya çıktı.

Dumanın azaldığını gören itfaiye ekipleri, kontrol amaçlı içerisinde insan olmayan bir daireye balkondan giriş yaptı. Tüm katlarda yapılan incelemeden sonra dumanın bacadan kısa süreli geldiği ve herhangi bir yangın emaresi olmadığı anlaşıldı. Gerekli incelemelerin ardından itfaiye ve polis ekipleri normale dönerken, cadde de tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, İlkadım, İtfaiye, Samsun, Yaşam, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Bacadan Yükselen Duman Panik Yarattı - Son Dakika

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