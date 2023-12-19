 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda uyuşturucu arzının engellenmesi ve gençlerin korunması konuları değerlendirildi.

Samsun\'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi
19.12.2023 - 19:11,
Abone Ol

Samsun'da düzenlenen Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda uyuşturucu arzının engellenmesi ve bu konuda alınan/alınacak tedbirler ile gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Vali Yardımcısı Vekili Vehbi Bakır, kurul üyeleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü SİBERAY görevlileri ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili sunumların gerçekleştirildiği toplantıda, tüm paydaşlar arasında etkin bir iş birliği ve koordinasyonla yürütülecek mücadeleyle uyuşturucu arzının engellenmesi ve bu konuda alınan/alınacak tedbirler ile gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Sabri, Orhan Tavlı, Cumhuriyet, Samsun, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17
İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36
Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi

Son Dakika
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17 İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36 Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35 Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 19:10:26. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement