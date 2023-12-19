Samsun\'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda uyuşturucu arzının engellenmesi ve bu konuda alınan/alınacak tedbirler ile gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Vali Yardımcısı Vekili Vehbi Bakır, kurul üyeleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü SİBERAY görevlileri ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili sunumların gerçekleştirildiği toplantıda, tüm paydaşlar arasında etkin bir iş birliği ve koordinasyonla yürütülecek mücadeleyle uyuşturucu arzının engellenmesi ve bu konuda alınan/alınacak tedbirler ile gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. - SAMSUN