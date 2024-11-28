Samsun'da Bıçakla Öldürülen Taksi Şoförüne Müebbet İstendi

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Samsun'da evinde bıçaklı saldırıya uğrayan taksi şoförünün öldürüldüğü olayla ilgili sanığın, müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde Ağustos ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü olduğu öğrenilen Emre Baş (32) evinde alacak-verecek meselesi yüzünden Ahmetcan F.'nin (21) bıçaklı saldırısına uğradı. 3 yerinden yaralanan Emre Baş, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra yakalanarak tutuklanan Ahmetcan F. hakkında Samsun 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında savcı mütalaasında Ahmetcan F.'nin Emre Baş'ı "alacak-verecek tartışmasında bıçaklayarak öldürmek" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 81/1 maddesi gereği müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - SAMSUN