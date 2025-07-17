Samsun'da Bıçaklama Olayı: Genç Kız Tutuklandı

Samsun'da sokak ortasında tartıştığı kadını bacağından bıçaklayan genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O. adlı genç kız tartıştığı D.M.B. adlı kadını meydanda bacağından bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, B.O. ise polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN