Samsun'da Bıçaklama: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Bıçaklama: Zanlı Tutuklandı

Samsun\'da Bıçaklama: Zanlı Tutuklandı

İçki içtiği arkadaşlarını bıçaklayan Y.E.M. tutuklandı, M.D.'nin durumu kritik.

24.12.2024 18:22
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Samsun'da birlikte içki içtiği 2 arkadaşını bıçaklayan ve polis tarafından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 suç kaydı bulunan Y.E.M. (18), birlikte içki içtiği arkadaşları M.D. (19) ve M.K.'yi (26) çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Y.E.M., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Bıçaklama: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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