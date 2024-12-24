Samsun\'da Bıçaklama: Zanlı Tutuklandı

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Samsun'da birlikte içki içtiği 2 arkadaşını bıçaklayan ve polis tarafından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 suç kaydı bulunan Y.E.M. (18), birlikte içki içtiği arkadaşları M.D. (19) ve M.K.'yi (26) çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Y.E.M., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN