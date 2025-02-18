Samsun'da Bıçaklı Gasp: 3 Tutuklama

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Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayıp 2 adet altın bilezik ve 1 adet altın lirayı gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayıp yaralanarak hastanelik olan A.B.'nin 2 adet altın bilezik ve 1 adet altın lirası gasp edildi. Hastanede tedavi altına alınan A.B., polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili A.S..I., R.Y..A. ve M.S.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN