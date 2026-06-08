Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, şüpheli suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koltuk döşeme işi yaptıkları öğrenilen G.İ.(30) ile B.P. (28) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda G.İ., B.P.'yı karnından, kalçasından ve kaşığından bıçakladı.

Yaralanan B.P., hastaneye kaldırılırken, G..İ., polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN