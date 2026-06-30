Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Samsun\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı
30.06.2026 12:59
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Atakum'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amfi Tiyatro'da meydana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklı saldırıya uğrayan D.K. (48) karın bölgesinden ve kalçasından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili E.H.S. (21) ile B.M.O. (18) adlı genç kızı gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.H.S. ile B.M.O. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı - Son Dakika
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