Samsun'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 2 Çocuk Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 2 Çocuk Gözaltında

Samsun\'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 2 Çocuk Gözaltında
22.02.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlkadım'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 çocuk gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 16 ve 17 yaşında 2 çocuk gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.40 sıralarında İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi ile Kışla Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavgada E.K.A. (16), M.A.A. (17) ve Y.A. (19) bıçaklanarak yaralandılar. Yaralılar ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, bıçaklı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili C.Ö. (16) ve Y.A.'yı (17) yakalayarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Olaydan 2 saat önce taraflar arasında Derebahçe Mahallesi'nde küfürleşme yaşandığı, bu olayı konuşmak için bir araya gelince bıçaklı kavganın çıktığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 çocuk polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Çocuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 2 Çocuk Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 14:48:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Samsun'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 2 Çocuk Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.