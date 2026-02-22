Samsun\'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 2 Çocuk Gözaltında

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 16 ve 17 yaşında 2 çocuk gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.40 sıralarında İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi ile Kışla Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavgada E.K.A. (16), M.A.A. (17) ve Y.A. (19) bıçaklanarak yaralandılar. Yaralılar ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, bıçaklı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili C.Ö. (16) ve Y.A.'yı (17) yakalayarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Olaydan 2 saat önce taraflar arasında Derebahçe Mahallesi'nde küfürleşme yaşandığı, bu olayı konuşmak için bir araya gelince bıçaklı kavganın çıktığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 çocuk polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN