Parkta bıçaklı saldırıya uğradı
SAMSUN - Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Pazarı karşısındaki Kurtuluş Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta aralarında çıkan tartışmada A.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan G.Ş. sol baldırından yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Ş. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.
Polis kaçan A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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