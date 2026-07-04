Samsun'da meydana gelen bıçaklı yaralama olayının şüphelisi, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Olay, 26 Haziran'da İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan tartışmada M.B.Ö. bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından çalışma başlatan İlyasköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi Ş.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.Ç., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Bıçaklı Yaralama Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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