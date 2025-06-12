Samsun\'da Bilim Fuarında Pankart Devrildi, 5 Öğrenci Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen bilim fuarında sahne arkasındaki demir pankartın devrilmesi sonucu 5 ilkokul öğrencisi hafif yaralandı. Yaralı öğrencilerden 3'ü ayakta tedavi edilirken, 2'sinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen Atakum Bilim Fuarı'nda meydana geldi. Etkinlik alanında sahne arkasına kurulan demir profilli pankart, rüzgarın da etkisiyle devrilerek sahnede bulunan öğrenci grubunun üzerine düştü.

Kazada Fahrettin Ulusoy İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Zeynep N. (10), Esma Ö. (10), Eylül E. (10), Aylin Erva Ö. (10) ve Nisa T. (10) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğrencilerin 3'ünün ayakta tedavi edilerek evlerine gönderildiği, 2'sinin ise tedbir amaçlı hastanede tutulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN