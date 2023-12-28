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Samsun'da Bin 599 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Bin 599 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, halk sağlığını hiçe sayarak yılbaşını fırsat bilen şahısların kaçak/sahte alkol sürdüğü tespit edildi. İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 599 litre etil alkol ve 13 bin 50 adet etil alkol üretim kitine el konuldu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Samsun\'da Bin 599 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
28.12.2023 - 21:40,
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Samsun'da polis ekiplerince yapılan çalışmada bin 599 litre etil alkol ele geçirildi.

Halk sağlığını hiçe sayarak, haksız kazanç sağlamak amacıyla yılbaşını da fırsat bilerek piyasaya kaçak/sahte alkol süren şahısların yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 599 litre etil alkol ve 13 bin 50 adet etil alkol üretmeye yarayan kit ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Bin 599 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika


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