Samsun'da Kadın Otomobilini Bulamayınca Polisten Yardım İstedi - Son Dakika
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Samsun'da Kadın Otomobilini Bulamayınca Polisten Yardım İstedi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın, çocuğuyla birlikte park ettiği otomobili bulamayınca polisten yardım istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede otomobili buldu ve kadın rahat bir nefes aldı.

10.06.2024 23:33
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın çocuğunun da içinde bulunduğu otomobili park ettiği yeri bulamayınca polisten yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra'ya hasta ziyaretine gelen bir kadın, 61 ABD 976 plakalı otomobilini, içinde 9 yaşındaki çocuğuyla birlikte Güven Sokak'ta bulunan otoparka park ettikten sonra hasta ziyaretine gitti. Dönüşte yolu karıştıran kadın otomobilini park ettiği yeri bulamayınca polisten yardım istedi. Otomobili bulmak için seferber olan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş büro amirliği ekipleri kadınla birlikte otomobili bulmak için seferber oldu. Kısa sürede otomobilin bulunmasıyla rahat bir nefes alan kadın polis ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kadın Otomobilini Bulamayınca Polisten Yardım İstedi - Son Dakika

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