12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada: Gözyaşlarıyla uğurlandı

Fatih Uslucan:

yazık çocuğa valla bu yaşta hayatını kaybetmesi çok acı bir durum ailesi için ne kadar zor olmalı diye düşünüyorum bu tür kazalar yaşanmaya devam ederken evladını kaybeden aileler nasıl yaşayacak bu ülkede her şey pahalı işsizlik var daha böyle felaketlerle de uğraşmak zorunda kalıyoruz