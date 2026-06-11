12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada: Gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
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12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada: Gözyaşlarıyla uğurlandı

12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada: Gözyaşlarıyla uğurlandı
11.06.2026 18:12  Güncelleme: 18:16
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Samsun'da bisikletiyle yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Güneş Uçak, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, minik sporcu gözyaşları arasında toprağa verildi.

Samsun'da bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Güneş Uçak, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, minik Güneş son yolculuğuna uğurlandı.

Mimar Sinan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi ve Atakum Belediyespor U12 Takımı oyuncusu Güneş Uçak (12), 6 Haziran'da Atatürk Bulvarı Türk-İş Kavşağı'nda bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güneş Uçak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. 5 gün yaşam mücadelesi veren Güneş, 10 Haziran tarihinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Güneş Uçak'ın bisikletiyle yaya yolundan karşıya geçmeye çalıştığı sırada süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendiği görüldü. Feci kazanın görüntüleri, yaşanan olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Güneş Uçak için bugün Derecik Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından Derecik Mezarlığı'na defnedilen Güneş'in cenazesine ailesi, yakınları, okul arkadaşları, öğretmenleri, sporcu arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, küçük sporcu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel de katılarak ailenin acısını paylaştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Güneş, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada: Gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Bilen Taş Hasan Bilen Taş:
    çok kötü bir olay tabii ki çocuk bisiklet kullanıyor sporcu bir çocuk herhalde gelecek vaat etmiş minik bir insan vardı artık yok kaza görüntüleri de ekranda dönüyor trafiğe çok dikkat etmek gerekiyor 0 0 Yanıtla
  • Öykü Kasan Öykü Kasan:
    ah bu da bizim kadermiş herhalde komşu ülkelerde yaya geçitlerini ve trafik düzenini görüyorsunuz biz burada 12 yaşında bir çocuğu toprağa veriyoruz ne yazık ki bu tür haberler artık gündemiz oldu maalesef herkes kendi işinin başında 0 0 Yanıtla
  • Fatih Uslucan Fatih Uslucan:
    yazık çocuğa valla bu yaşta hayatını kaybetmesi çok acı bir durum ailesi için ne kadar zor olmalı diye düşünüyorum bu tür kazalar yaşanmaya devam ederken evladını kaybeden aileler nasıl yaşayacak bu ülkede her şey pahalı işsizlik var daha böyle felaketlerle de uğraşmak zorunda kalıyoruz 0 0 Yanıtla
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