Samsun\'da Bonzai Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 650 gram bonzai ele geçirilirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde Canik ilçesinde S.Ç.'nin (29) ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda yaklaşık 650 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41 bin TL nakit para ele geçirdi. Olayla ilgili S.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN