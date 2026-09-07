Samsun'da boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırı iddiasıyla koca gözaltında
Samsun'un İlkadım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayet edilen koca polis ekiplerince gözaltına alındı. Hakkındaki işlemler tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarılmayı bekliyor.
Samsun'da boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen koca polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.K. (28), boşanma aşamasındaki eşi Ö.K.'nin (27) kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli Ö.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırı iddiasıyla koca gözaltında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?