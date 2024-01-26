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Samsun'da boşanma davası açan damat, eşinin ailesini öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Samsun'da boşanma davası açan damat, eşinin ailesini öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da boşanma davası açan eşinin anne ve babasını düğün masrafını vermedikleri gerekçesiyle yazlıklarının önünde tabancayla vurarak öldüren damat, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Polis tarafından yakalanan Ahmet G., tutuklandı.

Samsun\'da boşanma davası açan damat, eşinin ailesini öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı
26.01.2024 - 17:28,  Güncelleme: 17:40
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Samsun'da boşanma davası açan eşinin anne ve babasını, düğün masrafını vermedikleri gerekçesiyle yazlıklarının önünde tabancayla vurarak öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan damat, polis tarafından yakalandı.

Olay, 2004 yılında Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Yeşim S. ile evlenen Ahmet G., şiddetli geçimsizlik sonucu eşi tarafından boşanma davası açıldı. Yeşim S., olaydan sonra Hollanda'ya yerleşirken, genç kadının annesi Nuran Salkut (47) ve babası İbrahim Salkut (50) ise memleketleri Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi Costal mevkiindeki yazlıklarında oturmaya başladı. Evlerinde önünde sohbet eden Salkut çifti, damatları Ahmet G.'nin silahlı saldırısına uğrayarak hayatlarını kaybetti.

Olaydan sonra yakalanarak tutuklanan Ahmet G., Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2007 yılında müebbet hapis cezası ve 1 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Cezasının yatıp infaz yasasından dolayı tahliye olan Ahmet G. hakkında aynı cezadan dolayı yeniden yargılama kararı çıkarıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan Ahmet G., Samsun Adliyesine sevk edildi ve adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da boşanma davası açan damat, eşinin ailesini öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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