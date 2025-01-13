Samsun'da Bunalımdaki Avukat Balkondan İntihara Kalkıştı - Son Dakika
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Samsun'da Bunalımdaki Avukat Balkondan İntihara Kalkıştı

Samsun\'da Bunalımdaki Avukat Balkondan İntihara Kalkıştı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bunalım geçiren 30 yaşındaki avukat H.D.T., 12. kattaki evlerinin balkonunda intihara teşebbüs etti. Olayı fark edenler durumu acil yardım ekiplerine bildirdi. Annesi, genç kadını ikna ederek içeri aldı. H.D.T. hastaneye kaldırıldı.

13.01.2025 10:23  Güncelleme: 10:34
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Samsun'da bunalıma giren kadın avukat, 12. kattaki evlerinin balkonunda intihara kalkıştı. Balkondan sarkan genç kadın, yürekleri ağza getirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda sabah saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından H.D.T.(30), girdiği bunalım sonucu 14 katlı sitenin 12. katındaki evlerinin balkonunda intihara teşebbüs etti. Olayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, Avukat H.D.T., annesi tarafından ikna edilerek içeri alındı. Eve giden polise de bir sıkıntı olmadığını söylediler.

İkinci kez anne vazgeçirdi

İtfaiye, polis ve ambulans olay yerinden ayrılır ayrılmaz H.D.T. yine balkondan sarkıp intihara kalkıştı. Olay yerine yeniden ekipler sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri düşme ve atlama ihtimali üzerine binanın önünde önlem aldı. Genç kadını ikna etmek için olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Ekipler nefeslerini tutup beklerken kızını kollarından yakalayan anne onu içeri çekerek intihar eyleminden vazgeçirdi. H.D.T. ambulans hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, İlkadım, 3-sayfa, Sağlık, samsun, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Bunalımdaki Avukat Balkondan İntihara Kalkıştı - Son Dakika

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