Samsun'da jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu 1 adet büyükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - Son Dakika
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Samsun'da jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu 1 adet büyükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir büyükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma ekipleri tarafından G.G., İ.G. ve H.G. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Samsun Adliyesine sevk edildi.

05.06.2024 17:05
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Samsun'da jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu 1 adet büyükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 adet büyükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili Samsun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, kamera ve yol güzergahında yapılan incelemede tespit edilen şüpheli araç ve içerisinde olduğu belirlenen G.G., İ.G. ve H.G isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekkeköy, Samsun, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu 1 adet büyükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu 1 adet büyükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - Son Dakika
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