Samsun'da çakıl ocağında kaza: Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da çakıl ocağında kaza: Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun\'da çakıl ocağında kaza: Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde çakıl ocağında meydana gelen kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

06.05.2024 13:52  Güncelleme: 14:01
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Samsun'un Bafra ilçesinde, çakıl ocağında baraja devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Asar Mahallesi'ndeki çakıl ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Şenocak'ın kullandığı kamyon çakıl ocağının servis yolunda baraja devrildi. İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. JAK ekipleri devrilen kamyon şoförü Nurettin Şenocak'ı sudan çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücünün cesedi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da çakıl ocağında kaza: Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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