Samsun\'da Çalılık Alanda Yangın, İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Samsun'da çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Canik ilçesi Güngenyatak Mahallesi Samsun Üniversitesi yanındaki çalılık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN