Samsun'da Cami Lojmanında Çıkan Yangında İmam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Cami Lojmanında Çıkan Yangında İmam Hayatını Kaybetti

Samsun\'da Cami Lojmanında Çıkan Yangında İmam Hayatını Kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir caminin lojmanında çıkan yangında, 5 yıldır görev yapan imam hayatını kaybetti. Yangın sonrası imamın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı ve cenaze töreni düzenlendi.

26.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:13
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Samsun'da bir imam kaldığı caminin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gödekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıldır Kıran Yayla Cami imamı olarak görev yapan Ahmet Çakır (35), kaldığı caminin lojmanında çıkan yangında olay yerinde can verdi.

Lojmanın yandığını yangın söndükten sonra fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Yangında hayatını kaybeden imam Ahmet Çakır'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çakır, otopsi işlemlerinin ardından İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derebahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Canik Müftüsü Bayram Karar ile Çakır ailesi ve yakınları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Cami Lojmanında Çıkan Yangında İmam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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