Seyir halindeki çekici alev aldı, üzerindeki kamyonet de yandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde seyir halindeki kamyonet yüklü çekici, motor bölümünde çıkan yangında küle döndü. Alevler kısa sürede çekicinin üzerinde taşınan kamyonete de sıçrarken, iki araç kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun-Sinop karayolu Hayırlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Caner Yılmaz'ın kullandığı 55 AUE 682 plakalı çekicinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çekiciyi sararken, dorsede taşınan kamyonete de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çekici ve üzerinde taşınan kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.