Samsun\'da cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı

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Samsun'da hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde hakkında hırsızlık suçundan toplamda 10 yıl 5 ay süre ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan S.O. ilçe polisinin takibi sonucu yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan S.O. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN