Samsun\'da Çiçekçi Dükkanında Yangın

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da çıkan yangında alevlere teslim olan çiçekçi dükkanı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Dr. Kamil Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkanında meydana geldi. Dükkandan çıkan dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çiçekçi dükkanı kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangından etkilenen olmazken, dükkanda büyük çapta maddi zarar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN