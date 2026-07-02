Samsun'da Cinayet: Sanığa 14 Yıl Hapis - Son Dakika
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Samsun'da Cinayet: Sanığa 14 Yıl Hapis

02.07.2026 17:00
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Samsun'da cezaevinden tahliye edilen Dursun Can, bir kişiyi öldürmekten 14 yıl hapis cezası aldı.

Samsun'da cezaevinden tahliye edildikten 104 gün sonra sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık, yargılandığı davanın ilk duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 14 yıl hapis olarak belirledi.

Olay, 14 Ocak 2026 akşamı Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından toplam 28 suç kaydı bulunan 2 çocuk babası Dursun Can (40), 4 yıl önce boşandığı eşi Canan G.'yi rahatsız ettiği iddia edilen Mesut İnan (50) ile karşılaştı. Aralarında önceden husumet bulunan ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dursun Can, yanında bulunan bıçakla Mesut İnan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan İnan, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Dursun Can'ın, 2 Ekim 2025 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği ve tahliyeden 104 gün sonra cinayeti işlediği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Ocak 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Dursun Can, "Kızımı görmek için eşimin evine gidiyordum. Karşıma çıktı. Silah çekmek istedi, ben de bıçak kullandım. Yaklaşık 20 yıl hapis yattım. Hayatım boyunca silah kullanmadım. Öldürmek istesem neden bıçak kullanayım? Doğruları konuşsunlar" dedi.

Tanık olarak dinlenen sanığın eski eşi Canan G. ise olayın geçmişinin kendisine yönelik ısrarlı takibe dayandığını belirterek, "Mesut İnan benimle birlikte olmak istiyordu. Hakkında uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdım. Dursun, telefonumdaki mesajları görünce olaylar büyüdü. O dönem Dursun ile fiilen karı-koca gibi yaşamaya devam ediyorduk" ifadelerini kullandı.

Ölen Mesut İnan'ın eşi ve çocukları ise Canan G.'nin olay öncesinde evlerine gelerek 10 bin lira istediğini öne sürdü. Taraflar arasında gönül ilişkisi bulunduğunu savunan müştekiler, olayın anlatıldığı gibi olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığı önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ardından haksız tahrik hükümlerini uygulayarak cezayı 14 yıl hapis cezasına indirdi. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Cinayet: Sanığa 14 Yıl Hapis - Son Dakika

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