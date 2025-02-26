Samsun'da Cinsel Saldırı Ceza Verildi

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Samsun'da bir şahıs, kız arkadaşını zorla alıkoyduğu ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı mahkemece 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde aracına aldığı kız arkadaşı A.Ç'yi (39) İlkadım ilçesi Balaç mevkisine götürüp burada araç içinde cinsel saldırıda bulunup alıkoyduğu iddia edilen S.T.(33), 29 Kasım'da tutuklandı. S.T. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında S.T. mahkemece "cinsel saldırı" suçundan 10 yıl ve "kişiyi zorla alıkoymak" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN