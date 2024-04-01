Samsun'da iki şahıs, darp ettikleri çocukların gitarını ve cep telefonunu gasp etti.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saldırıya uğrayarak darp edilen A.G. (14) ve O.G. (16) saldırganların elinden kurtulmak için çay ocağına sığındı. A.G. ve O.G.'nin peşinden giden saldırganlar, iki çocuğu dövmeye devam edip, çay ocağına da zarar verdikten sonra, mağdurların cep telefonu ile elektrikli gitarını gasp etti. Saldırganlar kaçarken, polisin yaptığı araştırmada gasp ve darp olaylarına karışan şüphelilerin T.İ. (33) ve C.İ. (33) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin elektrik aksamından çıkan yangın, panik yarattı. Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti ve söndürdü. Olayda maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren M.E. isimli kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 35 kök Hint keneviri, uyuşturucu kullanma aparatları, kaçak elektronik sigara likitleri, kaçak sigaralar ve bıçaklar ele geçirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şükrullah Abdulsametoğlu isimli bir kişi sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'da aranması bulunan FETÖ/PDY üyesi polis memuru Y.V., Mamak ilçesinde yakalanarak adliyeye sevk edildi. Y.V., yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.V.'nin 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor ve 2 yıldır firarda olduğu tespit edildi. Ayrıca, Y.V.'nin 'Bylock' kullanıcısı olduğu ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, aynı evde yaşayan Mehmet S. ve Sevda M. hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, zihinsel engelli bir kadın, Aydın-Denizli otoyoluna çıktığı sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İlk olarak bir araç tarafından çarpılan kadına, arkadan gelen başka bir araç da çarptı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 hafta içerisinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için yoğun bir çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca, fişek ve hassas terazi ele geçirildi. 11 olayda toplam 30 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı ve 13 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 24-31 Mart tarihleri arasında 14 şüpheli hakkında terörden işlem yapıldı. Çalışmalar DEAŞ, FETÖ, PKK/KCK ve DHKP-C terör örgütleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bir binanın girişinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 1 kadın ve 1 erkek hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, geçtiğimiz 1 hafta içerisinde 165 kilo kaçak tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 adet tarihi eser ve 165 kilo kaçak nargile tütünü bulundu. Toplamda 5 olayda 41 kişi hakkında yasal işlemler yapıldı ve 9 kişi tutuklandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.
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