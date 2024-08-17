Samsun'da çöp kamyonunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da çöp kamyonunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Samsun\'da çöp kamyonunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Samsun'da çöp kamyonunun kasasındaki çöpler, çöpe atılan kül nedeniyle tutuştu. İşçiler ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

17.08.2024 15:50  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da çöp kamyonunun kasasındaki çöpler, çöpe atılan kül nedeniyle tutuştu, işçiler ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi İnce Sokak üzerinde meydana geldi. İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 34 CDA 881 plakalı çöp toplama kamyonu, sokak üzerindeki konteynerden çöpleri aldı. Konteynerin içinde bulunan kül dolu torba, çöp kamyonunun kasasındaki çöplerin tutuşmasına yol açtı. Kamyonun arkasından çıkan dumanı gören işçiler ilk müdahaleyi kendileri yaptı. Akabinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3-sayfa, İtfaiye, samsun, İtfaiye, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da çöp kamyonunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:48 Manisa’dan kahreden görüntü Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı
14:37 Meclis’teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı
13:32 Felaketi yaşayan İzmir’den acı görüntüler Araçlar ve evler küle döndü Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü
13:11 Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan acı haber
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
23:10 TBMM’deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki TBMM'deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:42 Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye’den çekiliyor Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye'den çekiliyor
21:49 SPK’ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu SPK'ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
21:08 O isim şaşkınlık yarattı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirdi O isim şaşkınlık yarattı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi
20:55 İzmir alev alev Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor İzmir alev alev! Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor
20:47 Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile olan sözleşmesini 2029’a kadar uzattı Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı
20:16 Kayseri’de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Kayseri'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
20:02 Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 17:05:39. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da çöp kamyonunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement