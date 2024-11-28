Samsun'da Daire Yangını: 4 Çocuk 7 Kişi Hastanelik Oldu

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Samsun'da ev yangını: 4'ü çocuk 7 kişi hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da bir aparman dairesinde çıkan yangında 4'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4. katındaki Yalçın Karamara'ya ait evde yangın çıktı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Yangın yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sırasında ev sahibi Yalçın Karamara ve kızı Buse Karamara ile üst katta oturan Emre Aydoğdu, eşi Yasemin Aydoğdu ile çocukları Ebrar (3), Eymen ve Ecrin dumandan etkilendi. Çocuklar iftaiye ekiplerinin kucaklarında ambulansa taşındı. 4'ü çocuk 7 kişi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Çocuk Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.