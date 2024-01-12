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Samsun'da Dairede Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı - Son Dakika
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Samsun'da Dairede Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Başakşehir Konutları'ndaki bir apartmanın 2. katında meydana gelen yangın, mutfaktaki aspiratörden çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, polis ve ambulans sevk edildi. Ancak yangın ev sahibi tarafından söndürüldüğü için ekipler müdahale etmeden geri döndü.

Samsun\'da Dairede Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı
12.01.2024 - 14:01,  Güncelleme: 14:02
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Samsun'da bir dairede aspiratörden çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Karasu Sokak'ta bulunan Başakşehir Konutları'ndaki bir apartmanın 2. katında meydana geldi. 112'ye yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polis ve itfaiye yangının mutfaktaki aspiratörden çıktığını ve ev sahibi tarafından söndürüldüğünü tespit etti.

Ekipler yangına müdahale etmeden geri döndü. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Dairede Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı - Son Dakika


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